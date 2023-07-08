В США заявили, что Украина лишится Одессы в случае провокационных итогов саммита НАТО

Если НАТО в ходе саммита в Вильнюсе пойдёт на провокационные действия, то Россия может начать активное наступление на Украине, в том числе на Одессу, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

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«Решение НАТО на предстоящем саммите может вынудить Путина пойти в активное наступление на Украине вплоть до Одессы», — сказал Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, у России есть все ресурсы для этого.

Он отметил, что российская армия не взяла Одессу под контроль только потому, что президент России Владимир Путин не стремится к большей эскалации конфликта.

Ранее отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер назвал поставки кассетных бомб Украине политическим ходом президента США Джо Байдена.