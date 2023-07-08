Канада выступила против использования кассетных боеприпасов, которые США собираются передать Вооруженными силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает Reuters.

В своем заявлении канадские власти подчеркнули, что стремятся предотвратить последствия применения кассетных боеприпасов для мирных жителей, особенно для детей.

«Боеприпасы выпускают множество бомб меньшего размера, часть из них не взрывается и представляют опасность для гражданского населения и после окончания конфликта», — передает агентство сообщение правительства страны.

При этом власти не упомянули напрямую вероятную передачу боеприпасов США Украине.