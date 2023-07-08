В Израиле объяснили, почему не передают Украине оружие

Посол Израиля в Киеве Михаэль Бродский заявил, что страна не передает Украине оружие, так как сама ведет военные операции. Об этом он сообщил в интервью украинскому изданию «Зеркало недели».

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По его словам, недавно закончилась очередная операция Израиля по уничтожению инфраструктуры террора в городе Дженине.

Также в случае агрессии Израиль, в отличие от стран НАТО, может полагаться только на себя, отметил он.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что его страна не предоставит системы противовоздушной обороны «Железный купол» Украине из опасений, что они могут попасть в руки Ирана.

Политик заявил, что в таком случае Иран сможет применить это вооружение против самого Израиля.

Премьер напомнил, что Израиль является густонаселенной страной. Пока в ней от ракет погибают не так много людей поскольку «Железный купол» сбивает 95% из них, — те, что могут попасть по населенным центрам.