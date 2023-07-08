Минобороны Испании выступило против передачи Украине кассетных бомб

«Испания не разделяет это решение... Мы против отправки кассетных боеприпасов», — цитирует её газета Vanguardia .

Она отметила, что власти Испании «исходят из своих твёрдых обязательств перед Украиной, но также твёрдо придерживаются того, что определённые виды оружия и боеприпасов не могут поставляться ни при каких обстоятельствах».