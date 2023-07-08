Францию раскритиковали за поддержку поставки кассетных боеприпасов Украине

«Оглушительное и позорное молчание Франции о чудовищных, незаконных кассетных боеприпасах, которые отправят США на Украину. Президент Франции Макрон соглашается с этим и молчит, это ужасно», — считает лидер французской партии «Патриоты».

Ранее официальный представитель французского МИД Анн-Клер Лежандр заявила, что Париж с пониманием относится к возможной передаче кассетных боеприпасов США Киеву. При этом она отметила, что сама Франция, подписала Конвенцию по кассетным боеприпасам, не собирается производить или использовать их.