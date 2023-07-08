Стало известно об уничтожении «самой мощной БМП НАТО» в зоне СВО

В зоне СВО впервые была уничтожена шведская бронемашина пехоты CV9040C. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Mash назвал эту модель техники «самой мощной БМП НАТО».

По данным издания, бронемашина была подбита российской артиллерией на участке боевых действий Сватово-Кременная. Всего Украина получила от своих партнеров 50 таких БМП.

О том, кто из российских военных получил награду за уничтоженную технику, не сообщается.