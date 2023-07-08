Сотрудники администрации Харьковской области попали под обстрел ВСУ

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковский области Виталий Ганчев заявил, что ее сотрудники попали под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующая информация появилась в его Telegram-канале в субботу, 8 июля.