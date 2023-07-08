Путин присвоил наименование «гвардейская» 39 мотострелковой бригаде

Отмечается, что теперь полное наименование соединения будет звучать как «39 отдельная гвардейская мотострелковая Краснознаменная бригада». Согласно документу, решение было принято в связи с массовым героизмом, отвагой, стойкостью и мужеством, которые личный состав воинского формирования проявил при защите Отечества.