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Путин присвоил наименование «гвардейская» 39 мотострелковой бригаде

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 39 отдельной мотострелковой Краснознаменной бригаде почетного наименования «гвардейская». Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Путин присвоил наименование «гвардейская» 39 мотострелковой бригаде
© Парламентская газета

Отмечается, что теперь полное наименование соединения будет звучать как «39 отдельная гвардейская мотострелковая Краснознаменная бригада». Согласно документу, решение было принято в связи с массовым героизмом, отвагой, стойкостью и мужеством, которые личный состав воинского формирования проявил при защите Отечества.

Понятие «гвардейская часть» было введено 18 сентября 1941 года, после ликвидации Красной армией так называемого Ельнинского выступа. Тогда 100-я и 127-я стрелковые дивизии 24-й армии первыми были удостоены звания гвардейских, получив соответственно наименование 1-й и 2-й гвардейских стрелковых дивизий.

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