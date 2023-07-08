Путин присвоил наименование «гвардейская» 39 мотострелковой бригаде
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 39 отдельной мотострелковой Краснознаменной бригаде почетного наименования «гвардейская». Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Отмечается, что теперь полное наименование соединения будет звучать как «39 отдельная гвардейская мотострелковая Краснознаменная бригада». Согласно документу, решение было принято в связи с массовым героизмом, отвагой, стойкостью и мужеством, которые личный состав воинского формирования проявил при защите Отечества.
Понятие «гвардейская часть» было введено 18 сентября 1941 года, после ликвидации Красной армией так называемого Ельнинского выступа. Тогда 100-я и 127-я стрелковые дивизии 24-й армии первыми были удостоены звания гвардейских, получив соответственно наименование 1-й и 2-й гвардейских стрелковых дивизий.