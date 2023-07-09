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МО РФ сообщило об уничтожении за сутки 10 украинских беспилотников

Средствами ПВО РФ за сутки уничтожено десять украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Конашенков заявил об уничтожении десяти беспилотников ВСУ
© РИА Новости

"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Орлинское, Зайцево, Петровское и Соледар Донецкой Народной Республики, Золотаревка, Приволье, Дачное, Райгородок и Ковалевка Луганской Народной Республики", - сказал он на брифинге о ходе проведения специальной военной операции.

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