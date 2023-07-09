Конашенков заявил об уничтожении десяти беспилотников ВСУ

Средствами ПВО РФ за сутки уничтожено десять украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков .

"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Орлинское, Зайцево, Петровское и Соледар Донецкой Народной Республики, Золотаревка, Приволье, Дачное, Райгородок и Ковалевка Луганской Народной Республики", - сказал он на брифинге о ходе проведения специальной военной операции.