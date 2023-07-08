Российские военные на Донецком направлении успешно отразили девять атак ВСУ в районах населенных пунктов Дружба, Северное, Марьинка и Первомайское. Об этом пишет пресс-служба Минобороны в своем Telegram-канале.

В пресс-службе заметили, что противнику было также нанесено поражение в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Веселое.

Кроме того, были уничтожены два склада: в районе Авдеевки - с боеприпасами для 110-й механизированной бригады ВСУ, в районе Михайловки - со снарядами для РСЗО HIMARS.

В районе населенного пункта Новогригоровка российские зенитчики сбили Су-27 воздушных сил Украины.