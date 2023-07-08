В Москве начали изучение британской ракеты Storm Shadow

Захваченную российской армией западную крылатую ракету Storm Shadow начали изучать эксперты оборонпрома в Москве. Об этом сообщил руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

«Изучает оборонно-промышленный комплекс», - сказал Рогозин.

По его словам, ракету успешно доставили в столицу из Запорожской области. При этом диверсанты ВСУ пытались отбить российский трофей, но их попытки были оперативно пресечены.

Ранее Рогозин заявил, что Запад должен понимать, что образцы современных вооружений, поставляемых Киеву, неизбежно попадут в Россию. Их «разберут до винтика, изучат, соберут и отправят обратно».

Рогозин пообещал, что помимо Storm Shadow, захваченной «Царскими волками» на линии боевого соприкосновения, будут и другие трофеи.

«Наши спецы всё это дотошно изучают и делятся знаниями и трофеями с ведущими российскими оборонными предприятиями и генеральными конструкторами», - добавил он.

Storm Shadow — англо-французская малозаметная крылатая ракета большой дальности воздушного базирования. В минувшем мае стало известно, что Лондон поставил данное вооружение Киеву.