В США назвали ужасной ошибкой решение о передаче кассетных боеприпасов Украине
Член палаты представителей США от Демократической партии Бетти МакКоллум отреагировала на решение американских властей передать Украине кассетные боеприпасы. На ее официальном Джо Байдена по данному вопросу является «ненужной и ужасной ошибкой».
«Конгресс однозначно запретил передачу любых кассетных боеприпасов с вероятностью неразорвавшихся боеприпасов более одного процента. Допуск устаревших кассетных боеприпасов США на поле боя на Украине подрывает наш моральный авторитет и ставит США в положение, которое прямо противоречит 23 нашим союзникам по НАТО, присоединившимся к Конвенции по кассетным боеприпасам», — говорится в заявлении.
По словам конгрессвумен, данный вид вооружения несет лишь страдания. В связи с этим она выступила решительно против передачи Вашингтоном кассетных бомб Киеву и призвала ликвидировать оставшиеся запасы этого оружия в США.
Ранее сообщалось, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. В Белом доме выразили уверенность, что Украина будет использовать оружие на территории страны, минимизируя риски для собственного населения.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил против поставок кассетных боеприпасов.