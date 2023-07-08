В США назвали ужасной ошибкой решение о передаче кассетных боеприпасов Украине

«Конгресс однозначно запретил передачу любых кассетных боеприпасов с вероятностью неразорвавшихся боеприпасов более одного процента. Допуск устаревших кассетных боеприпасов США на поле боя на Украине подрывает наш моральный авторитет и ставит США в положение, которое прямо противоречит 23 нашим союзникам по НАТО, присоединившимся к Конвенции по кассетным боеприпасам», — говорится в заявлении.