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Baza: украинский БПЛА атаковал военкомат в Курской области

Беспилотный летательный аппарат атаковал военкомат, находящийся в Курской области, было сброшено не менее двух боеприпасов на здание. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

Украинский беспилотник сбросил два боеприпаса на военкомат в РФ
© РИА Новости

По информации издания, атаке со стороны Украины подвергся Рыльский военкомат. Атака была совершена в ночь на субботу, 8 июля.

«В результате атаки повреждена крыша дома Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В настоящий момент модель БПЛА, запущенного украинской стороной в Курскую область, не называется. Других подробностей по инциденту с беспилотником нет.

До этого стало известно, что украинские беспилотники шесть раз в течение 6 июля атаковали Курскую область.

Также оперштаб Краснодарского края уточнял, что в регионе были обнаружены обломки беспилотника.

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