Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с трудностями в использовании танков Challenger 2 из-за требований Лондона по их эксплуатации и обслуживанию. Об этом сообщил военный аналитик Драго Боснич в статье для InfoBRICS.

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По его словам, британское командование сейчас добивается от Киева гарантий, что никакие поставленные Великобританией Challenger 2 не будут использовать в рискованных операциях, чтобы они не были уничтожены или захвачены российскими военными.

«Великобритания теперь выражает разочарование тем, как используются ее танки, жалуясь на то, что гарантии, данные силами киевского режима, недостаточны», — заявил он.

Боснич отметил, что эти танки стали самой прихотливой боевой единицей ВСУ, поскольку Лондон требует особые условия для их обслуживания и транспортировки.