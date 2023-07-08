Требования, предъявляемые Великобританией к обслуживанию танков Challenger-2, делают их использование практически невозможным для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает издание InfoBRICS.

«Требования Лондона к обслуживанию танков Challenger-2 делают их использование ВСУ практически невозможным», — говорится в материале.

Там добавили, что Британия выражает разочарование в использовании своих танков киевским режимом, требуя гарантий и особых условий обслуживания и транспортировки.

Кроме того, западная техника не предназначена для боя на украинской местности без прикрытия с воздуха. Это приводит к трудностям в передвижении и делает танки уязвимыми передовым средствам врага. Развертывание тяжелых танков западного производства оказывается бесполезным для киевского режима и опасным для украинских военнообязанных, заключили в издании.