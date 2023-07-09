Появилось видео уничтожения бронетехники ВСУ на южно-донецком направлении

Отмечается, что в результате точного попадания управляемой ракеты бронетранспортер с экипажем были полностью уничтожены.

Ранее Вооруженные силы России отразили девять атак украинских войск на донецком направлении. В Минобороны РФ уведомили, что ВСУ за сутки потеряли до 290 военнослужащих, три танка, боевую машину пехоты, пять автомобилей, три пикапа, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одну «Мста-Б».