Появилось видео уничтожения бронетехники ВСУ на южно-донецком направлении

Появились кадры уничтожения бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении. Видео опубликовало Минобороны России (МО РФ).
На кадрах показано, как экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52, вскрыв выдвижение техники ВСУ, атаковал бронеобъект высокоточным оружием.
Отмечается, что в результате точного попадания управляемой ракеты бронетранспортер с экипажем были полностью уничтожены.
Ранее Вооруженные силы России отразили девять атак украинских войск на донецком направлении. В Минобороны РФ уведомили, что ВСУ за сутки потеряли до 290 военнослужащих, три танка, боевую машину пехоты, пять автомобилей, три пикапа, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одну «Мста-Б».
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