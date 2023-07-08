Шойгу проверил подготовку российских военных по управлению танками"

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Южный военный округ ознакомился с подготовкой и проведением занятий по вождению и боевым стрельбам танковыми экипажами Т-90М «Прорыв». Об этом заявили в пресс-службе российского военного ведомства в Telegram-канале.

«Обучение экипажей также проводится на современных интерактивных тренажерных комплексах, позволяющих отрабатывать все элементы боевой подготовки», — добавили представители Минобороны РФ.

По уточнению МО, военнослужащие РФ обратили внимание на высокие характеристики боевых машин, а также точность ведения стрельбы.

Кроме того, важным аспектом использования Т-90М «Прорыв» стала простота эксплуатации, подчеркнули в министерстве.

Также представители командования ЮВО доложили Шойгу, что все занятия на полигонах идут под руководством офицеров с боевым опытом.