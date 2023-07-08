В США раскрыли, что ждет Украину в случае передачи ей истребителей F-16

Если страны Запада предоставят Украине истребители F-16, иностранный обслуживающий персонал самолетов станет законными целями для Вооруженных сил России. Об этом заявил бывший заместитель главы Киберкомандования США генерал-лейтенанта в отставке Чарли Мур, передает Newsweek.

© Газета.Ru

«В отличие от советских самолетов, для F-16 понадобятся централизованные базы для полетов, что превратит их в желаемые цели для российских ударов», — сказал Мур.

По его словам, на этих базах Украине потребуются западные или натовские специалисты, обеспечивающие техническое обслуживание. Мур обратил внимание, что по законам вооруженных конфликтов эти специалисты станут мишенью для российских войск.

В статье также говорится, что пока непонятно, как много времени понадобится для того, чтобы украинцы научились не только управлять истребителями, но и использовать их эффективно.