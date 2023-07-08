Губернатор Гладков ограничил въезд в Шебекино после ночных обстрелов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что после ночных обстрелов восстановление города Шебекино и возвращение туда жителей приостановлено.

© Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

По его словам, меря предосторожности приняты на два дня, в дальнейшем власти будут ориентироваться по оперативной обстановке в регионе.

В ночь на 8 июля Гладков сообщал, что украинские войска совершили обстрел Шебекино, в результате которого на территории рынка произошел пожар. По словам чиновника, ВСУ обстреляли город с помощью реактивной системы залпового огня «Град».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.