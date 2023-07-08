Когда украинские силы предприняли попытку наступления на Времевском выступе, экипаж российского танка под командованием старшего сержанта Василия Плотникова уничтожил несколько единиц бронетехники иностранного производства, сообщил глава пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов.

Чехов сообщил, что в результате в рядах украинских войск началась паника. Плотников грамотно и уверенно руководил экипажем на одном из самых сложных участков боевых действий, сообщил Чехов. Отмечается, что экипаж не раз эвакуировал с поля боя поврежденную технику и вывозил раненых, передает РИА «Новости».

Чехов также рассказал, что на Южно-Донецком направлении нанесены удары по ВСУ у Угледара. Гаубичная артиллерия уничтожила «автомобильную технику с националистами и минометный расчет в районе Золотой Нивы, два БМП в районе Нескучного».

Вертолеты предотвратили ротацию подразделения ВСУ восточнее Макаровки и северо-западнее Новодонецкого. Чехов сообщил, что «уничтожены БТР, боевая бронированная машина и живая сила ВСУ».

На Запорожском направлении сорвано наступление пехоты ВСУ у Работино и Лобкового. Артиллерия уничтожила украинскую станцию РЭБ у Новодаровки. Также уничтожены гаубицы «Акация» и «Мста-Б» ВСУ у Новоивановки, САУ в районе Павловки, минометный расчет в районе Степногорска и пикап с националистами в районе Марфополь. Российская авиация нанесла удар по ВСУ у Жеребянки. Российский ЗРК «Тор» сбил «Валькирию» – украинский беспилотник.