Экипаж российского танка под командованием старшего сержанта Плотникова посеял панику среди ВСУ на Времевском выступе
Когда украинские силы предприняли попытку наступления на Времевском выступе, экипаж российского танка под командованием старшего сержанта Василия Плотникова уничтожил несколько единиц бронетехники иностранного производства, сообщил глава пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов.
Чехов сообщил, что в результате в рядах украинских войск началась паника. Плотников грамотно и уверенно руководил экипажем на одном из самых сложных участков боевых действий, сообщил Чехов. Отмечается, что экипаж не раз эвакуировал с поля боя поврежденную технику и вывозил раненых, передает РИА «Новости».
Чехов также рассказал, что на Южно-Донецком направлении нанесены удары по ВСУ у Угледара. Гаубичная артиллерия уничтожила «автомобильную технику с националистами и минометный расчет в районе Золотой Нивы, два БМП в районе Нескучного».
Вертолеты предотвратили ротацию подразделения ВСУ восточнее Макаровки и северо-западнее Новодонецкого. Чехов сообщил, что «уничтожены БТР, боевая бронированная машина и живая сила ВСУ».
На Запорожском направлении сорвано наступление пехоты ВСУ у Работино и Лобкового. Артиллерия уничтожила украинскую станцию РЭБ у Новодаровки. Также уничтожены гаубицы «Акация» и «Мста-Б» ВСУ у Новоивановки, САУ в районе Павловки, минометный расчет в районе Степногорска и пикап с националистами в районе Марфополь. Российская авиация нанесла удар по ВСУ у Жеребянки. Российский ЗРК «Тор» сбил «Валькирию» – украинский беспилотник.
Напомним, начальник пресс-центра Южной группировки российских войск Вадим Астафьев сообщил, что поражен район сосредоточения резервов украинского нацистского формирования «Кракен» (признан террористической организацией и запрещен на территории России) у населенного пункта Дзержинское.