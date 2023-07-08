В Минобороны сообщили об ударах по резервам нацбатальона «Кракен»

Военные группировки «Юг» нанесли удары по резервам украинского формирования «Кракен». Об этом ТАСС заявил руководитель пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Поражен район сосредоточения резервов украинских нацистских формирований «Кракен» в районе населенного пункта Дзержинское. Подразделениями 8-й общевойсковой армии Южного военного округа сорваны две атаки штурмовой группы ВСУ с целью прорвать оборону в районе Майорска», — сказал он.

Астафьев отметил, что российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы и опорным пунктам украинской армии на Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях.

5 июля Астафьев заявлял, что российские войска группировки «Юг» подвергли ракетно-бомбовым и артиллерийским ударам места дислокации батальона «Кракен» и «Грузинского легиона» на Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.