В США рассказали о возможных планах России на захваченную ракету Storm Shadow

Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер рассказал, что захват уцелевшей ракеты Storm Shadow российскими военнослужащими позволит Москве изучить ее начинку и успешно нейтрализовать в будущем. Для Киева, Лондона и Парижа наступил «нехороший день», подчеркнул эксперт в интервью РИА Новости.

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«Что бы я сделал, будучи служащим разведки, если бы смог захватить одну из этих систем, так это немедленно изучил микросхемы и выявил уязвимости на предмет глушения таких ракет», — поделился экс-разведчик.

Риттер также предположил, что российские специалисты изучат систему наведения. Будет изучен каждый аспект ракеты, с целью более совершенного наведения на системы противовоздушной обороны, указал он.

По мнению отставного офицера, будут внесены коррективы в работу российских радаров для лучшего отслеживания Storm Shadow.

«Это нехороший день для украинцев, нехороший день для британцев и французов», — заключил Скотт Риттер.

6 июля российские военные захватили британскую Storm Shadow. Ракета упала плашмя, благодаря чему разрушилась только частично. Устройство уже передали специалистам, которые изучат его конструкцию и начинку.