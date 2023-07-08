В России оценили внедрение боевых дронов в армию

«Пока сами аппараты и технология их применения выглядят неидеально и похожи больше на аркебузы и пищали позднего Средневековья, однако уже через несколько лет страны, не обладающие подобными военными решениями, столкнутся с очень серьезными проблемами», — сказал руководитель.