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Украинские войска за сутки выпустили 131 снаряд по ДНР

Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 25 раз обстреливали населённые пункты ДНР, всего по ним было выпущен 131 снаряд.

Украинские войска за сутки выпустили 131 снаряд по ДНР
© ТАСС

Об этом в своём Telegram-канале сообщило представительство ДНР в СЦКК.

«Под вражеским огнём оказались районы трёх населённых пунктов республики», — говорится в сводке.

Речь идёт о Горловке, Донецке и Макеевке.

Отмечается, что в результате обстрелов получили ранения три гражданских лица в Куйбышевском и Петровском районах Донецка.

Также сообщается о повреждении 13 жилых домостроений и трёх объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по Донецку.

Также мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что более 60 человек погибли и свыше 260 получили ранения с февраля 2022 года из-за обстрелов города со стороны ВС Украины.

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