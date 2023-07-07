В США объявили о полной ликвидации арсеналов химоружия
США завершили процесс ликвидации задекларированных арсеналов химоружия. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на лидера республиканцев в сенате Митча Макконнелла.
По его словам, последние запасы химоружия находились на военном складе в Кентукки.
«Химическое оружие несет ответственность за некоторые из самых ужасных эпизодов человеческих потерь. Хотя использование этих смертоносных ракет всегда будет пятном в истории США, сегодня наша страна, наконец, выполнила свое обещание избавить арсенал государства от этого зла», — отметил Макконнелл.
В Associated Press напомнили, что по Конвенции о запрещении химоружия Соединенные Штаты должны были завершить процесс ликвидации ракет до 30 сентября 2023 года.
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