В США объявили о полной ликвидации арсеналов химоружия

«Химическое оружие несет ответственность за некоторые из самых ужасных эпизодов человеческих потерь. Хотя использование этих смертоносных ракет всегда будет пятном в истории США, сегодня наша страна, наконец, выполнила свое обещание избавить арсенал государства от этого зла», — отметил Макконнелл.