Скорость наступления ВСУ не оправдала надежд Белого дома

«Опять же, оно медленнее, чем то, на что мы надеялись. Украинские должностные лица сказали то же самое. Однако у Украины по-прежнему есть много боевой мощи. И, на самом деле, большая часть этой мощи еще не была выведена на поле боя», – заявил он.