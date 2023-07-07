Скорость наступления ВСУ не оправдала надежд Белого дома

Пентагон признал, что скорость контрнаступления ВСУ не оправдала надежд
Замминистра обороны США Колин Каль заявил, что скорость контрнаступления ВСУ не оправдала надежд Белого дома. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Каль сделал во время брифинга.
«Опять же, оно медленнее, чем то, на что мы надеялись. Украинские должностные лица сказали то же самое. Однако у Украины по-прежнему есть много боевой мощи. И, на самом деле, большая часть этой мощи еще не была выведена на поле боя», – заявил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил проблемы с наступлением ВСУ.
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