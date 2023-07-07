В Германии объяснили отсутствие успехов в контрнаступлении ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут идти в атаку из-за плотных минных полей перед российскими оборонительными позициями и активной работы артиллерии и ВКС. Об этом пишет обозреватель Тор Шредер в своей статье для немецкого издания Der Spiegel.

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Автор материала заявил, что украинская армия далека от целей, которые стояли перед ней в рамках контрнаступления. Журналист считает, что солдаты «не могут должным образом защитить себя». По его словам, подразделения застревают на минных полях «и становятся живой мишенью для боевых вертолетов, самолетов и артиллерийского огня».

Шредер добавил, что это объясняет, почему президент Украины Владимир Зеленский просит Запад передать Киеву истребители. По его словам, долгожданное для Соединенных Штатов и Евросоюза контрнаступление превратилось в жесткие боестолкновения для украинских военных.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак прокомментировал темпы контрнаступления Вооруженных сил Украины. Он объяснил низкие темпы контрнаступления успехами авиации России.