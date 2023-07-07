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Белый дом не исключает, что истребители F-16 отправят на Украину ещё до завершения конфликта

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что истребители F-16 могут быть переданы Украине ещё до окончания конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

Белый дом допустил скорую отправку F-16 на Украину
© Twitter

При этом Кирби также заявил, что эти истребители никогда не предназначались как оружие для контрнаступления.

«F-16 никогда не рассматривались как оружие для контрнаступления. Сейчас мы следим за тем, как развиваются события. Я надеюсь, что эта война закончится гораздо раньше. Но если этого не произойдет, то мы передадим им F-16 как можно быстрее», – заявил он.

Ранее стало известно, что Чехия передаст Украине боевые вертолеты и боеприпасы.

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