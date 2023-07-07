Белый дом допустил скорую отправку F-16 на Украину

Белый дом не исключает, что истребители F-16 отправят на Украину ещё до завершения конфликта
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что истребители F-16 могут быть переданы Украине ещё до окончания конфликта. Об этом сообщает ТАСС.
При этом Кирби также заявил, что эти истребители никогда не предназначались как оружие для контрнаступления.
«F-16 никогда не рассматривались как оружие для контрнаступления. Сейчас мы следим за тем, как развиваются события. Я надеюсь, что эта война закончится гораздо раньше. Но если этого не произойдет, то мы передадим им F-16 как можно быстрее», – заявил он.
Ранее стало известно, что Чехия передаст Украине боевые вертолеты и боеприпасы.
Рамблер: главные новости