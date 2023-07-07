Российский беспилотник вертикального взлета запустили с ледокола в Арктике

Российские специалисты запустили с палубы ледокола в Обской губе беспилотник-конвертоплан ледовой разведки.

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В рамках второго этапа испытаний комплекса ледовой разведки с вертолетной площадки дрейфующего в Обской губе «Таймыра» — ледокола «Атомфлота» — осуществил взлет и посадку разработанный исследователями из МФТИ беспилотник.

Собирающий информацию о ледовой обстановке для безопасности судоходства по Северному Морскому пути комплекс включает беспилотник вертикального взлета и посадки с гибридной силовой установкой, камерой и радиолокатором бокового обзора, программное обеспечение для распознавания изображений.

Конвертоплан весом около 55 килограмм перемещается по привязанным к электронной карте точкам и выдерживает выдерживает скорость ветра при взлете и посадке в 20 метров в секунду.

Ко второму этапу на основе полученной в ходе первого этапа — прошедшего в феврале на Рыбинском водохранилище — информации у беспилотника существенно доработали силовую установку и служебные системы.

В ходе двух полетов была продемонстрирована работа радиолокатора и связанного с ним ПО, геолокационной привязки и передачи радиолокационных изображений ледовой обстановки оператору.