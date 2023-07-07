Названа зарплата иностранных наемников на Украине

Французская телерадиокомпания RTL рассказала о сотне французов, которые участвуют в конфликте на Украине на стороне ВСУ.

По информации издания, все они подписали контракт с украинской армией и получают выплаты от 500 до 3000 евро в месяц. Отмечается, что наибольшие суммы выплачиваются тем, кто служит на передовой.

Источник также утверждает, что изначально принять участие в конфликте на стороне ВСУ захотело около 800 французов, но в итоге на Украину поехали только около половины. При этом часть из оставшихся на Украине уже вернулось обратно во Францию.

Издание уточняет, что ВСУ нужны наёмники очень специфического профиля – у них уже должен быть опыт ведения военных действий, а также соответствующая подготовка. При этом большинство граждан Франции, которые вступили в ряды ВСУ, приобрели себе снаряжение самостоятельно.