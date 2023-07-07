Польша перебрасывает к границе с Белоруссией 1000 военных и около 200 единиц техники
Армия Польши перебрасывает к границе с Белоруссией 1000 военных и около 200 единиц техники, они будут расположены в Подляском воеводстве.
Об этом заявила пресс-служба Генерального командования страны.
«Мы усиливаем своё присутствие на востоке Польши. 1000 солдат и почти 200 единиц техники из состава 12-й механизированной бригады и 17-й механизированной бригады переместятся на восток Польши», — сказано в сообщении, которое цитирует РИА Новости.
Цель этого «учебного присутствия части войск пехоты» заключается в демонстрации воли и способности «незамедлительно реагировать на попытки дестабилизировать ситуацию на границе», отметили в командовании.