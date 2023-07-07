Раскрыта тема итогового коммюнике стран НАТО в Вильнюсе
Страны НАТО в коммюнике по итогам саммита в Вильнюсе затронут вопрос о перспективах членства Украины в альянсе. Об этом сообщила постпред США при организации Джулианн Смит, передает RT.
«Что касается итогового коммюнике, то в нем найдет отражение наша оценка стремления Украины присоединиться к альянсу... Однако это не будет всего лишь переформулировкой Бухарестского саммита», — сказала она.
Также, по словам Смит, страны НАТО намерены объявит о новом пакете помощи Киеву.
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