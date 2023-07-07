Медведев призвал создать надежную систему ПВО

Необходимо серьезно смотреть на поставку Западом новых вооружений Украине и работать над созданием надежной системы ПВО, в том числе в зоне СВО. Такое заявление на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии России сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

Он указал, что всем известно, что коалиция стран НАТО наращивает боевые возможности ВСУ, в том числе, «поставляя Киеву современные средства поражения с повышенной дальностью».

«Ситуация весьма серьезная, и нам действительно нужно создавать надежную систему противовоздушной обороны — как в зоне специальной военной операции, так и для защиты объектов, удаленных от линии соприкосновения», — отметил Медведев.