Депутат Европарламента Мик Уоллес в Киеву кассетных боеприпасов. По его мнению, таковыми станут в первую очередь мирные украинцы.

«Отправка большего количества кассетных бомб Украине принесет больше страданий украинцам, чем кому-либо еще», — подчеркнул политик.

Парламентарий призвал ООН вмешаться, чтобы «остановить это безумие».

7 июля стало известно, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. В Белом доме выразили уверенность, что Украина будет использовать оружие на территории страны, минимизируя риски для собственного населения.