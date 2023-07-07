ВСУ обстреляли населенные пункты Белгородской области

Сразу несколько населенных пунктов Белгородской области попали под обстрел ВСУ, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков. По его данным, пострадавших нет.

© t.me/vvgladkov

В Валуйском городском округе в хуторе Леоновка осколками снаряда выбило окна в одном частном домовладении, в селе Казначеевка выбиты окна и посечена кровля в одном домовладении, также осколками в селе повреждена водонапорная башня. В Краснояружском районе в селе Илек-Пеньковка повреждена линия электропередач, — написал он.

Ранее Гладков сообщил, что один человек погиб при обстреле села Новопетровка Валуйского городского округа. По его словам, мужчина получил осколочное ранение брюшной полости. Пострадавший впоследствии скончался в карете скорой помощи.

1 июля глава Курской области Роман Старовойт заявил, что украинские войска обстреляли село Горналь. По его словам, пострадавших среди жителей населенного пункта нет. Он добавил, что причинен ущерб одному из домовладений — выбиты окна и посечен осколками фасад.