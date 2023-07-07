Чехия раскрыла подробности меморандума с Украиной
Меморандум между Прагой и Киевом предусматривает укрепление сотрудничества в области развития военно-промышленного комплекса и более тесное взаимодействие по ремонту и обслуживанию вооружений. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Чехии.
Подписание договора прошло в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Прагу.
«Меморандум открывает двери для более тесного сотрудничества в ряде конкретных областей, в частности, в области ремонта и технического обслуживания вооружений, разработки оружия и боеприпасов, а также модернизации и ремонта бронетехники», — говорится в тексте.
Кроме того Чехия и Украина намерены сотрудничать в подготовке экспертов и техперсонала, модернизации основных танков, производстве боеприпасов малых и крупных калибров и средств радиоэлектронной борьбы. Меморандум позволит странам реализовать совместные проекты чешских фирм и украинских предприятий.
В Минобороны Чехии отметили, что главной целью договора со стороны Праги является создание «основ для долгосрочного сотрудничества».