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Чехия раскрыла подробности меморандума с Украиной

Меморандум между Прагой и Киевом предусматривает укрепление сотрудничества в области развития военно-промышленного комплекса и более тесное взаимодействие по ремонту и обслуживанию вооружений. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Чехии.

Чехия раскрыла подробности меморандума с Украиной
© globallookpress.com

Подписание договора прошло в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Прагу.

«Меморандум открывает двери для более тесного сотрудничества в ряде конкретных областей, в частности, в области ремонта и технического обслуживания вооружений, разработки оружия и боеприпасов, а также модернизации и ремонта бронетехники», — говорится в тексте.

Кроме того Чехия и Украина намерены сотрудничать в подготовке экспертов и техперсонала, модернизации основных танков, производстве боеприпасов малых и крупных калибров и средств радиоэлектронной борьбы. Меморандум позволит странам реализовать совместные проекты чешских фирм и украинских предприятий.

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В Минобороны Чехии отметили, что главной целью договора со стороны Праги является создание «основ для долгосрочного сотрудничества».

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