Оценена вероятность раскола в НАТО из-за поставок ВСУ кассетных боеприпасов

Говорить о расколе внутри НАТО рано, заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, комментируя противоречия внутри альянса на фоне решения США передать Украине кассетные боеприпасы. Своим мнением политолог поделился с «Лентой.ру».

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«В странах НАТО и в целом в сообществе западных стран постоянно идет столкновение точек зрения. США через разные каналы все время пытаются обострять обстановку, эскалировать ее. Сейчас они пытаются это сделать тем, что намерены поставить Украине кассетные боеприпасы», — заявил он.

Эксперт также добавил, что использование этого вида снарядов является «бесчеловечным» в том числе из-за потенциальной угрозы, которую они представляют для гражданского населения.

«Отрадно, что Германия и Австрия выступают против этих поставок, показывая, что они не согласны с эскалацией конфликта на Украине», — подчеркнул Оленченко.

6 июля стало известно, что США приняли решение о поставке ВСУ кассетных боеприпасов. Отмечается, что решение продиктовано желанием компенсировать недостаток живой силы в Вооруженных силах Украины (ВСУ), а также необходимостью «прорыва обороны окопавшейся Российской армии», о чем ранее заявила заместитель помощника главы Минобороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер.