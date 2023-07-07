Кадыров назвал проблему российских подразделений в Марьинке

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что ВСУ в Марьинке скрываются в подземных фортификационных сооружениях.
«Главная проблема для наших подразделений в Марьинке – километры подземных фортификационных сооружений. Они служат как укрытием от артиллерийских и штурмовых отрядов, так и основным местом передвижения вражеских групп», — написал Кадыров.
Глава Чечни отметил, что дроны-камикадзе уравновешивают шансы. По его словам, оператор БПЛА наносит удар и разрушает укрытие противника, после чего «в дело вступают наши штурмовики».
Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что взятие российскими войсками укрепрайона «Зверинец» на Марьинском направлении позволит Вооруженным силам РФ развивать наступление.
Ранее военный эксперт оценил потери украинской армии с начала контрнаступления.