НАТО решило развернуть 300-тысячную армию в Европе

Североатлантический альянс намеревается развернуть около 300 тыс. военнослужащих в Европе, они будут находиться в высокой степени боеготовности, заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг.

Планы по укреплению региональной обороны подразумевают, что НАТО развертывает 300 тыс. бойцов в высокой степени готовности, сказал Столтенберг, передает ТАСС.

Он уточнил, что в числе этих сил будут значительные воздушные и морские боевые силы.