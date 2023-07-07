НАТО решило развернуть 300-тысячную армию в Европе
Североатлантический альянс намеревается развернуть около 300 тыс. военнослужащих в Европе, они будут находиться в высокой степени боеготовности, заявил генсек военного блока Йенс Столтенберг.
Планы по укреплению региональной обороны подразумевают, что НАТО развертывает 300 тыс. бойцов в высокой степени готовности, сказал Столтенберг, передает ТАСС.
Он уточнил, что в числе этих сил будут значительные воздушные и морские боевые силы.
Ранее в пятницу генсек альянса сообщал, что в НАТО намерены принять три плана по «борьбе с Россией и терроризмом». Один предназначен для Севера и Атлантики, другой – для Центральной Европы, третий – для Средиземноморского и Черноморского регионов.