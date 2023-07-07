Германия озвучила решение по поставке Украине кассетных боеприпасов

Германия соблюдает Конвенцию по кассетным боеприпасам и не собирается поставлять их на Украину. Об этом заявили иностранных дел Германии Анналена Бербок и глава оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус, чьи слова приводит агентство Reuters.

«Я следила за сообщениями СМИ. Для нас, как для государства-участника, действует и применяется соглашение из Осло [Конвенция по кассетным боеприпасам]», - пояснила Бербок журналистам в ходе климатической конференции в Вене.

О том, что Германия подписала Конвенцию по кассетным боеприпасам, напомнил и глава Минобороны страны Борис Писториус.

«Что касается тех стран, которые не подписали Конвенцию - Китая, России, Украины и США - не мне комментировать их действия», - заметил он.

Ранее источники CBS News сообщили, что США могут принять решение по поставкам кассетных боеприпасов Украине уже на этой неделе. Украинский министр обороны Алексей Резников сообщил о «продуктивной беседе» с главой Пентагона Ллойдом Остином и пообещал «хорошие новости» по поставкам.