МО РФ сообщило об отражении десяти атак ВСУ на донецком направлении

"На донецком направлении грамотными и мужественными действиями обороняющихся подразделений Южной группировки войск успешно отражено десять атак противника в районах населенных пунктов Майорск, Северное, Ягодное, Клещеевка, Первомайское и Водяное Донецкой Народной Республики", - сказал он.