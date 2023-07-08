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РИА Новости: военные ВС России сорвали атаку ВСУ на Запорожском направлении

Командир подразделения ВС России заявил РИА Новости, что российские военные сорвали атаку Вооруженных сил Украины, уничтожив миномет.

«При попытке штурма наших позиций средствами воздушной разведки была вскрыта позиция миномета противника, который прикрывал свои подразделения. После передачи координат цели наша артиллерия точно отработала по цели. Миномет замолчал. Наступление захлебнулось» — сказал российский военнослужащий.

До этого Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники Вооруженных сил Украины на Южно-Донецком направлении, в зоне выполнения специальной военной операции. Как отмечают в ведомстве, боевую бронированную машину ВСУ ликвидировал экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка -52.

В Минобороны сообщили об ударах по резервам нацбатальона «Кракен»

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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