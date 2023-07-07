Три страны потребовали защиты НАТО из-за ядерного оружия в Белоруссии

Президенты Литвы, Латвии и Польши призвали укрепить восточный фланг НАТО из-за размещения ядерного оружия в Белоруссии. Об этом сообщается на сайте президента Литвы.

Главы трех стран обратились к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу с письмом, в котором призвали «принять меры по противодействию угрозам», которые, по их мнению исходят от России и Белоруссии.

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Среди мер, которые предложили страны, - пересмотр НАТО ядерного сдерживания и его адаптация к новой реальности; включение угроз, исходящих от Белоруссии, в процесс военной адаптации альянса; размещение боеприпасов и оружия на восточном фланге НАТО; увеличение расходов на оборону стран альянса выше двух процентов ВВП.

Президенты заявили, что сотрудничество России и Белоруссии и «все более тесная военная интеграция» двух стран подрывают не только безопасность региона, но и всего евро-атлантического пространства.

Они подчеркнули, что размещение российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси обостряет украинский кризис и «представляет прямую угрозу безопасности» для трех стран.

Еще одной угрозой в Литве, Латвии и Польше назвали перемещение в Белоруссию ЧВК Вагнера и ее лидера Евгения Пригожина.

«Сегодня, в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе, нам нужна солидарность и единство, чтобы мы могли противостоять всем угрозам по принципу 360-градусного подхода. В том числе и тем угрозам, которые принесли последние события в Белоруссии», - подчеркивается в письме.

В марте 2023 года президент РФ Владимир Путин рассказал о договоренности разместить российское тактическое ядерное оружие (ТЯО) на территории Белоруссии. Путин отмечал, что договоренность была достигнута на фоне новостей о передаче Украине британских снарядов с обедненным ураном.

Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что белорусские военные получили российский ракетный комплекс «Искандер-М», способный использовать ядерное оружие. С 3 апреля на полигоне в России началось обучение белорусских расчетов комплекса. Также Шойгу заявил, что часть белорусских самолетов штурмовой авиации теперь могут наносить удары «средствами поражения в ядерном оснащении».