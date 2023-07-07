На саммите НАТО в Вильнюсе утвердят многолетний пакет поддержки Украины
Лидеры стран НАТО на саммите в Вильнюсе на следующей неделе утвердят пакет многолетней поддержки Украины. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
«На саммите мы примем решения, которые сделают Украину еще сильнее и приблизят ее к альянсу. Будет принят пакет из трех элементов, чтобы сблизить Украину с НАТО», — заявил он на пресс-конференции перед саммитом.
Так, страны НАТО и Украины должны согласовать многолетний план, который будет гарантировать полное соответствие Вооруженных сил Украины (ВСУ) стандартам альянса. Кроме того, стороны обновят политические связи, создадут совет НАТО-Украина, а лидеры стран блока подтвердят, что Киев станет его членом.
При этом Столтенберг отказался раскрывать решения, которые готовятся к саммиту в Вильнюсе, пояснив, что союзники все еще обсуждают формулировки итогового заявления по стремлению Украины в альянс.