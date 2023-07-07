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На саммите НАТО в Вильнюсе утвердят многолетний пакет поддержки Украины

Лидеры стран НАТО на саммите в Вильнюсе на следующей неделе утвердят пакет многолетней поддержки Украины. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

На саммите НАТО в Вильнюсе утвердят многолетний пакет поддержки Украины
© globallookpress.com

«На саммите мы примем решения, которые сделают Украину еще сильнее и приблизят ее к альянсу. Будет принят пакет из трех элементов, чтобы сблизить Украину с НАТО», — заявил он на пресс-конференции перед саммитом.

Так, страны НАТО и Украины должны согласовать многолетний план, который будет гарантировать полное соответствие Вооруженных сил Украины (ВСУ) стандартам альянса. Кроме того, стороны обновят политические связи, создадут совет НАТО-Украина, а лидеры стран блока подтвердят, что Киев станет его членом.

При этом Столтенберг отказался раскрывать решения, которые готовятся к саммиту в Вильнюсе, пояснив, что союзники все еще обсуждают формулировки итогового заявления по стремлению Украины в альянс.

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