В США назвали цель для кассетных боеприпасов в зоне СВО

«Украинцы все чаще ищут такие виды оружия, которые могут быть особенно полезны для выкорчевывания российских подразделений, находящихся в созданных обширных сетях окопов, а также для борьбы с крупными формированиями противника, в том числе с некоторыми бронетанковыми силами, на открытой местности», — утверждает обозреватель.