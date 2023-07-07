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Бойцы ЧВК «Вагнер» не приехали в предложенные Лукашенко лагеря

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» не приехали в лагеря, предложенные президентом Александром Лукашенко. Об этом сообщил советник главы Министерства обороны Белоруссии Леонид Касинский, передает Reuters.

Бойцы ЧВК «Вагнер» не приехали в предложенные Лукашенко лагеря
© Lenta.ru

Ранее Лукашенко пообещал иностранным журналистам раскрыть местонахождение лагерей размещения ЧВК «Вагнер» при одном условии, что они покажут места размещения французского легиона.

6 июля белорусский лидер заявил, что бойцы «Вагнера» находятся на территории России. Он также подчеркнул, что при размещении ЧВК в Белоруссии, она может быть задействована для обороны страны.

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