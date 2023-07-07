Бойцы ЧВК «Вагнер» не приехали в предложенные Лукашенко лагеря

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» не приехали в лагеря, предложенные президентом Александром Лукашенко . Об этом сообщил советник главы Министерства обороны Белоруссии Леонид Касинский , передает Reuters.

6 июля белорусский лидер заявил, что бойцы «Вагнера» находятся на территории России. Он также подчеркнул, что при размещении ЧВК в Белоруссии, она может быть задействована для обороны страны.