Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые обстреляли территорию России из новой гаубицы «Богдана» американскими реактивными снарядами Excalibur увеличенной дальности. Об этом сообщил источник Telegram-каналу Shot.

По информации издания, атаке подвергся поселок в Белгородском районе, который расположен в 30 километрах от границы.

В результате в белгородском поселке оказались повреждены девять частных домов, один многоквартирный и две машины. Сведений о пострадавших не поступало.

По предварительным данным, обстрел велся со стороны города Волчанска Чугуевского района Харьковской области. Как пишет Shot, М982 Excalibur — 155-миллиметровый высокоточный управляемый активно-реактивный снаряд увеличенной дальности производства США. Он запускается из ствольной артиллерии.

5 июля сообщалось, что украинский беспилотник сбросил взрывчатку на село Графовка в Шебекинском городском округе Белгородской области.