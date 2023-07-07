Чехия поставит Украине авиасимуляторы для обучения пилотов для F-16

Чехия поставит Украине авиасимуляторы, чтобы обучение пилотов для истребителей F-16 могло проходить на территории страны. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил чешский премьер-министр Петр Фиала по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Также Фиала заявил, что Чехия собирается поставить Киеву боевые вертолеты и боеприпасы. По его словам, украинские власти могут рассчитывать на поддержку Евросоюза, а Прага продолжит активно помогать Украине во всех областях, в том числе и в оборонной.

Говоря о предстоящем саммите НАТО, премьер выразил уверенность в том, что все союзники поддержат Украину в реализации планов по присоединению к Североатлантическому альянсу. Киев может рассчитывать на голос Чехии, подчеркнул Фиала.