В России сформируют новые военные округа

Московский и Ленинградский военные округа планируют сформировать в России к 1 сентября. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны Российской Федерации.

Уточняется, что такая дата прописана в соответствующем плане Минобороны. При этом собеседники издания отметили, что срок может быть сдвинут на конец 2023 — начало 2024 года.

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина по увеличению численности штата Вооруженных сил РФ будут сформированы органы управления Московского и Ленинградского военных округов, а также общевойсковая армия и армейский корпус.

В декабре прошлого года Шойгу заявлял, что создание двух межвидовых стратегических территориальных объединений Вооруженных сил необходимо в ответ на предполагаемое расширение НАТО.

«Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции требуется принятие ответных мер по созданию соответствующей группировки войск на Северо-Западе России», — пояснил Шойгу.