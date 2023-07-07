Президент Болгарии отказался передать оружие ВСУ

Президент Болгарии Румен Радев выступил против предоставления Украине оружия и боеприпасов из болгарских запасов и призвал к миру. Об этом сообщает «24 часа».

6 июля президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с болгарским руководством в Софии.

«Вы не поддерживаете передачу оружия Украине, чтобы ваша армия не ослабла, или вы не поддерживаете укрепление Украины?» - спросил Зеленский Радева.

Болгарский президент в ответ подчеркнул, что солидарен с народом Украины, и напомнил, что Болгария с первых дней кризиса приняла тысячи украинцев, многие из которых до сих пор находятся в стране.

«Но предоставление боеприпасов, тем более из резервов болгарской армии, я не поддерживаю. На мне, как на главнокомандующем, лежит четкая ответственность за то, чтобы обороноспособность государства не ослабевала», - подчеркнул Радев.

По словам президента Болгарии, с развитием украинского кризиса растет риск для безопасности и мира в Европе, в том числе риск радиоактивного заражения. По его словам, конфликт угрожает глобальным столкновением и обостряет социальную напряженность.

«Я продолжаю утверждать, что у этого конфликта нет военного решения, и все больше и больше оружия вряд ли приведет к разрешению ситуации», - заявил Радев.

В заключение он добавил, что еще не все средства дипломатии были использованы для урегулирования.

В середине июня новый министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявлял, что страна планирует помочь ЕС в обеспечении Украины боеприпасами.

Он напомнил, что Европейское оборонное агентство (EDA) запустило проект для стран-членов по совместной закупке боеприпасов (либо для пополнения запасов стран, либо для поставок Киеву). До сих пор Болгария была одной из двух стран ЕС (вторая - нейтральная в военном отношении Ирландия), которые не присоединились к схеме EDA.